Израиль нанёс мощный удар по сирийским системам ПВО

Израиль нанес авиаудар по сирийской системе противовоздушной обороны после того, как сирийская армия в субботу сбила израильский истребитель F-16. Израильский генерал Томера Бара заявил, что авирейд стал самым мощным со времени войны в Ливане в 1982 году. Все самолеты, участвовавшие в боевом вылете, без потерь вернулись на базу.

Ранее израильская авиация нанесла удар по целям на территории Сирии, которые назвала "иранскими". Это стало ответом Израиля на перехват иранского дрона, запущенного с территории Сирии. Объекты, которые подверглись обстрелам, израильская сторона назвала "системами управления дронами". Во время этого авианалёта, израильские самолёты подверглись обстрелу из систем ПВО Сирии. Один истребитель был сбит и упал на севере Израиля. Летчики катапультировались, но получили травмы и были госпитализированы.

Потеря истребителя – первая с 2006 года, когда боевики "Хезболлы" сбили ракетой израильский вертолет над Ливаном. Тогда погибли все пять членов экипажа.

Сирийские власти пока официально не прокомментировали инцидент, сообщает Би-би-си.