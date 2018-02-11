ООН: от авиаударов в Сирии погибли более тысячи мирных жителей

От авиаударов в Сирии с начала февраля погибли более тысячи мирных жителей. Об этом говорится в докладе ООН. За последнюю неделю жертвами бомбардировок стали почти триста человек. Большинство из них — в результате ударов сирийской авиации, которую поддерживает Россия.

В докладе Совета по правам человека ООН говорится, что это один из самых жестоких периодов за все время войны в Сирии. В заявлении ООН говорится, что сирийский народ страдает от одного из самых жестоких периодов конфликта, продолжающегося уже шесть лет". "Только в первую неделю февраля было зарегистрировано более 1000 жертв среди гражданского населения от воздушных ударов", – отмечается в заявлении.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал к немедленной деэскалации в Сирии после того, как Израиль нанес воздушные удары по этой стране. Пресс-секретарь генерального секретаря Стефан Дюжаррик 10 февраля заявил, что Гутерриш "внимательно следит за тревожной военной эскалацией на всей территории Сирии и опасным переносом военных действий через ее границы".

Дюжаррик от имени генсека ООН подчеркнул, что все стороны конфликта в Сирии и в регионе должны соблюдать международное право на фоне вспышки насилия, включая воздушные удары Израиля по поддерживаемым Ираном силам и вторжение турецких войск в северную Сирию. Гутерриш "призывает всех работать в сторону немедленной и безусловной деэскалации насилия и проявлять сдержанность".

9 февраля Израиль сообщил, что сирийские ПВО сбили израильский истребитель F-16, возвращающийся с бомбардировки позиций поддерживаемых Ираном боевиков в Сирии. Пострадавшие пилоты были найдены и спасены Израилем. Израильские действия начались после того, как он перехватил иранский беспилотник, который вошел в его воздушное пространство. Сирия признала нападения Израиля на объекты в пределах своих границ, но отрицала, что любой из ее беспилотников вторгся в воздушное пространство Израиля.

Особенно опасная ситуация складывается в провинции Идлиб. В начале февраля повстанцы сбили там российский штурмовик Су-25. После этого Россия усилила авиаудары в этом районе. Сирийская оппозиция утверждает, что от обстрела пострадал жилой дом и госпиталь. Россия участвует в военной операции в Сирии уже больше двух лет. С декабря прошлого года Минобороны официально заявило о том, выведет оттуда значительную часть военных. Сирийская оппозиция и страны Запада неоднократно заявляли, что от российских бомбардировок гибнут мирные жители. Москва утверждает, что борется в Сирии с террористами.