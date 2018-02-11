Красноярск: пациенты не могут получить льготные лекарства в аптеках

В аптеках Красноярска больным астмой отказываются выдавать иностранные препараты для лечения по льготным рецептам. Вместо этого фармацевты предлагают более дешевые российские лекарства, сообщает местный телеканал “ТВК”. Люди жалуются, что эти препараты подходят не всем, у многих появляются побочные явления, такие как тошнота, головокружение, аритмия.

Как сообщает сайт "Сибирь.Реалии", жизненно необходимые препараты, положенные по закону, люди ждут уже несколько месяцев. У некоторых есть небольшой запас лекарств, но заканчиваются и они. Как рассказала журналистам пенсионерка Вера Амелина, ранее фармацевты обозначали разные сроки поставки, а теперь говорят, что препаратов не будет.

В региональном министерстве здравоохранения заявили, что льготные препараты закупаются по результатам торгов. Главный критерий при этом – не бренд или производитель, а действующее вещество. Это значит, что название может не совпадать с наименованием лекарства. Если в аптеках нет препаратов, значит, их просто не закупили вовремя. Тем, кому аналоги не подходят, предлагают обратиться к врачу для подбора альтернативной терапии.