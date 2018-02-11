В разбившемся Ан-148 было трое детей и гражданин Швейцарии

Власти Оренбургской области объявили понедельник, 12 февраля, днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Подмосковье, сообщил Интерфакс. Администрация Орска пообещала доставить в Москву родственников погибших. Среди 71 погибшего в авиакатастрофе шесть членов экипажа и трое детей. Старшему из детей, по предварительным данным, было 17 лет, второму – 13, самому младшему – пять лет. Глава пресс-службы администрации Орска рассказала, что на борту самолета был гражданин Швейцарии. Об этом сообщила "Новая газета".

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследование авиакатастрофы в Подмосковье управлению по особо важным делам, говорится на сайте СКР. Бастрыкин выехал к месту крушения лайнера, он возглавит следственную группу. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. "Рассматриваются все версии случившегося", – отмечается в публикации.

В августе 2004 года из аэропорта "Домодедово" вылетели два самолёта, которые через час после взлёта почти одновременно взорвались в воздухе. Ту-134 авиакомпании "Волга-Авиаэкспресс" в Волгоград, Ту-154 авиакомпании "Сибирь" летел в Сочи. Всего погибло 89 человек – все пассажиры и члены экипажей двух самолетов.