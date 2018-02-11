Джордж Сорос заявил об активной поддержке противников "Брекзита"

Джордж Сорос, 87-летний американский миллиардер венгерского происхождения, заявил, что гордится своим вкладом в финансирование кампании Best for Britain против выхода Великобритании из Европейского Союза. По словам Сороса, он выделил активистам "анти-Брекзита" 400 тысяч фунтов.

Бежавший из коммунистической Венгрии и заработавший своё состояние на финансовых операциях Джордж Сорос заявил, что решение о выходе из ЕС стало трагической ошибкой, которая ослабит Великобританию.

Сорос как инвестор в последние дни подвергся критике – после обнародования на минувшей неделе сведений о его вложениях в кампанию "анти-Брекзит". По словам самого миллиардера, создателя фонда "Открытое общество", финансирующего правозащитные организации, критика в его адрес была весьма "токсичной". Журналисты отмечали, что в высказываниях оппонентов Сороса отражались антисемитские настроения. В частности, это относитя к властям Венгрии и России, отмечает британская газета The Gardian.