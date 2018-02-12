"Саратовские авиалинии" приостановили полеты Ан-148

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" временно приостановила эксплуатацию самолетов Ан-148, один из которых разбился накануне в районе московского аэропорта Домодедово.

Представители перевозчика также выразили соболезнования родным и близким всех погибших в авиакатастрофе, которая унесла жизни 71 человека. В аэропорту Саратова в понедельник пройдет митинг в память об экипаже и пассажирах лайнера.

Российские агентства и СМИ сообщили, что найдены оба бортовых самописца с разбившегося самолета. Сколько времени понадобится на их расшифровку, не уточняется.

12 февраля объявлено днем траура в Оренбургской области: более тридцати погибших пассажиров были ее жителями. Их родственникам власти пообещали выплатить компенсации. В Москве в связи с катастрофой отменены намеченные на понедельник развлекательные мероприятия в честь Масленицы.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва – Орск, разбился накануне вскоре после взлета. Среди версий причин крушения – обледенение, человеческий фактор и техническая неисправность воздушного судна. Версия о теракте не является приоритетной.