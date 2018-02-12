ФСБ России заявила о задержании "украинского шпиона" в Крыму

Федеральная служба безопасности России задержала в Симферополе гражданина Украины. Он якобы собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о частях Росгвардии и сотрудниках ФСБ на территории аннексированного Крыма. Возбуждено дело о "шпионаже". Киев сведения о задержании предполагаемого "шпиона" пока не прокомментировал.

ФСБ России регулярно отчитывается о задержании "шпионов" и "украинских диверсантов" в Крыму. Однако проверить информацию о якобы совершенном преступлении в большинстве случаев не представляется возможным из-за грифа "секретно" в материалах дела. Киев, в свою очередь, заявления ФСБ о задержании "украинских шпионов" зачастую называет ложными.