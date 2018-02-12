"Североамериканский тупик" в ответ на площадь Немцова

Когда депутат Госдумы Михаил Дегтярев предложил – в ответ на инициативу городских властей Вашингтона назвать территорию перед российским посольством в США "площадью Бориса Немцова" – назвать безымянный проезд рядом с американским посольством в Москве "Североамериканским тупиком", это звучало как пусть скверный, но анекдот. Нет, однако, такого анекдота, который не мог бы реализоваться в России, и вот утром 12 февраля Интерфакс принес такую новость:

Вопрос о присвоении зданию посольства США в РФ почтового адреса: Североамериканский тупик, дом 1, будет рассмотрен в феврале на заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию объектов города Москвы.

Об этом говорится в ответе столичной мэрии на соответствующий запрос депутата Госдумы Михаила Дегтярева об изменении почтового адреса посольства США в Москве, сообщили в понедельник в пресс-службе парламентария.

Ранее в январе сообщалось, что председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дегтярев направил в мэрию Москвы письмо с предложением назвать безымянный внутридворовой проезд к Дому Наркомфина "Североамериканский тупик" в честь "навязчивой внешней политики США", и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1.

В соцсетях немедленно появились комментарии, хвалящие Дегтярева и других депутатов, поддержавших его предложение, за "тонкий троллинг".

Edo Milanian

Нормаль. И тонко. (Правда, далеко не факт что пойдут на это)

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Появились даже карикатуры.

Впрочем, и в негативных реакциях недостатка не было. Часть из них можно описать известным выражением "соцсети высмеяли".

Другим же ситуация отнюдь не кажется смешной. Особенно ее контекст: оскорбительный адрес предполагается присвоить в ответ на появление в Вашингтоне площади Бориса Немцова, что особо и не скрывается.

Корреспонденты западных СМИ в некотором недоумении.

Но все обстоит именно так.

Андрей Мальгин

Боже, какие же они убогие

Дмитрий Гудков напоминает, что та же комиссия, что будет рассматривать вопрос о "Североамериканском тупике", в свое время отказалась увековечивать память Бориса Немцова – не в Вашингтоне, в Москве, в городе, где он жил и был убит.

Дмитрий Гудков

Когда десятки тысяч москвичей просили мэрию легализовать мемориал Немцова – что ответил Собянин? Анонимно шепнул «Интерфаксу», что никогда этого не будет, потому что в обществе нет консенсуса. То есть Собянину непонятно, хорошо это или плохо – убивать людей у Кремля.

Зато когда элдэпээровец Дегтярев отправил писульку «давайте назовем место, где стоит посольство США, Североамериканским тупиком», мэрия взяла под козырек и обещает рассмотреть. Хотя могла просто проигнорировать: как-никак, ЛДПР в свое время предлагала перекрасить Кремль – и ничего, до сих пор красным стоит.

Впрочем, все же ясно. Увековечивание памяти российского политика в Вашингтоне воспринимается в Москве как вечный укор. Нашим властям стыдно – и они мстят. Мелко – зато в полном соответствии с собственным масштабом.

Да называйте как хотите, лепите любые таблички: Кадырова, Каримова – кто там еще остался? Бокасса? Если мы до сих пор живем в обнимку с Войковым, Куусиненом и главной скрепой – Лениным – чего еще ждать?