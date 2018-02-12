В Пакистане убит заместитель предводителя талибов Халид Мехсуд

Пакистанские талибы подтвердили, что в Северном Вазиристане американским беспилотником убит заместитель командира движения Халид Мехсуд. Представитель пакистанских талибов заявил 12 февраля, что Мехсуд был убит в результате удара в деревне Горвак. Сотрудники пакистанской службы безопасности ранее сообщали об убийстве Мехсуда, также известного как Саджна.

Предводитель пакистанских талибов Мулла Фазлулла назначил другого полевого командира муфтия Нур Вали новым заместителем главы группировки. Считается, что Саджна участвовал в нападении на пакистанскую военно-морскую базу в городе Карачи в 2011 году, а также ему приписывали нападение на тюрьму в северо-западном городе Банну в 2012 году.

Талибы проводят нападения на силы государственной безопасности Пакистана. Исламабад выступает против ударов США беспилотниками на своей территории, заявляя, что они нарушают суверенитет страны.