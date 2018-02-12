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В Вашингтоне рассматривают возможность приватизировать МКС

Российский космонавт Сергей Рязанский во время выхода в космос 17 августа 2017 года

В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают перспективу приватизации Международной космической станции (МКС) в 2025 году. Решение прекратить прямую федеральную поддержку МКС в 2025 году не означает, что сама станция будет возвращена с орбиты к тому времени, сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в NASA.

Ожидается, что в проекте бюджета на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября 2018), который должен быть обнародован 12 февраля, администрация Трампа запросит 150 миллионов долларов на организационное и техническое обеспечение приватизации МКС. Планы Белого дома могут столкнуться с критикой в Конгрессе, так как США потратили почти 100 миллиардов долларов на строительство и обслуживание станции, говорится в публикации.

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