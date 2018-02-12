Ан-148: последний полет

Потерпевший крушение Ан-148 "Саратовских авиалиний" был цел до столкновения с землей. Мощный взрыв, о котором сообщали очевидцы, произошел уже после падения самолета, утверждают в Следственном комитете России.

Ранее были найдены оба "черных ящика" Ан-148. В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщили, что бортовые самописцы сильно повреждены, но пригодны для расшифровки. Эксперты приступили к их изучению.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился 11 февраля вскоре после вылета из московского аэропорта Домодедово. Самолет направлялся в Орск. Жертвами крушения стали 71 человек, в их числе трое детей и трое иностранных граждан.

Рассматриваются несколько причин авиакатастрофы: обледенение самолета, его техническая неисправность и человеческий фактор. "Саратовские авиалинии" временно приостановили эксплуатацию самолетов Ан-148.

В России проходят акции памяти погибших при крушении 11 февраля.

Причины авиакатастрофы Ан-148 и современное состояние российской авиации анализирует независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

Ведущий - Владимир Кара-Мурза-старший.

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Владимир Кара-Мурза-старший: Накануне исчез с радаров вскоре после вылета из московского аэропорта "Домодедово" пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". По данным МЧС, он разбился в Раменском районе. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Давайте послушаем хронику событий в репортаже агентства Reuters и нашего корреспондента Алены Островской.

Корреспондент: Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в воскресенье в Подмосковье.

Самолет пропал с радаров через семь минут после вылета из столичного аэропорта "Домодедово". Он направлялся в город Орск в Оренбургской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

По данным сайта flightradar, перед тем, как перестать выходить на связь, самолет резко потерял высоту.

Место падения сотрудники МЧС обнаружили в районе деревни Степановское Раменского района. По предварительным данным, никто не выжил.

Министерство транспорта рассматривает все версии: от технических неполадок до погодных условий.

МЧС открыло "горячую линию" для родственников людей, находившихся на борту. В самом Орске близкие пассажиров стали собираться в аэропорту в надежде получить хоть какую-то информацию.

Владимир Кара-Мурза-старший: Ситуацию мы анализируем вместе с независимым авиационным экспертом Вадимом Лукашевичем.

Вадим, адекватной ли была реакция руководства государства на эту трагедию?

Вадим Лукашевич: С моей точки зрения, она неадекватная. Я думаю, что мы должны не уподобляться президенту, а сначала выразить соболезнования родным и близким, потерявшим своих родственников, друзей, знакомых.

А это вообще очень характерно для нашего президента. Я напомню, когда над Синаем взорвался А-321, летевший в Петербург (родной город президента), то шесть дней его просто не было. То есть когда что-то хорошее, даже от него не зависящее, он всегда на переднем плане. Но почему-то считается, что просто выразить человеческое сострадание людям, у которых большое горе, - это его не касается. То есть горе народа к нему никакого отношения не имеет, за него отдувается Песков. Я считаю, что это категорически неправильная ситуация. Если это наш президент, то он должен быть с нами и в радости, и в горе, и в скорби, и так далее.

Владимир Кара-Мурза-старший: Ну, это его стиль общения. Тем более – скоро выборы, и он не хочет ассоциироваться, очевидно, с нехорошими новостями.

Вадим Лукашевич: Почему-то считается, что это минус. А я считаю, что выражение соболезнования, сочувствия, соучастия людей – это мужественный поступок, это признак силы. Очевидно, там с силой-то не все хорошо.

Владимир Кара-Мурза-старший: Может быть, они еще до сих пор боятся какого-то нехорошего сценария, причин этого явления.

Вадим Лукашевич: Не важно! 71 человек погиб, трое маленьких детей. Не важно, какая причина. В этом пусть разбирается комиссия. У людей горе. В небольшом городке траур. Максимум, что мы сделали, - президент отказался от банкета, не полетел в Сочи, и свернуты какие-то мероприятия в связи с Масленицей. То есть я считаю, что у нас это цена человеческой жизни.

Владимир Кара-Мурза-старший: Причем про цену человеческой жизни он первым вспоминает. Минфин говорит: "Мы вам деньги вернем. Вы только не расстраивайтесь".

Вадим Лукашевич: Когда происходит теракт где-нибудь в Париже, то наш президент вдруг выражает соболезнование французам.

Владимир Кара-Мурза-старший: Было еще 11 сентября в Нью-Йорке.

Вадим Лукашевич: Ведь нацию сплачивает не какая-то победа, нацию сплачивают переживания, скорбные минуты. Человеческое горе не имеет каких-то границ, национальностей или должностных поступков. Почему премьер-министр может выразить соболезнование, а уровнем выше – только пресс-секретарь? Мне это совершенно непонятно.

Владимир Кара-Мурза-старший: Были нехорошие примеры, когда Дмитрий Медведев не стал выражать соболезнование. Скоро будет девятая годовщина, как погибли сотрудница "Новой газеты" Настя Бабурова и адвокат Станислав Маркелов. Тогда Медведев сказал: "Я не буду выражать сочувствие, потому что мы пока еще не знаем, кто их убил". И что? Разве не люди погибли?

Вадим Лукашевич: Наверное, имеет место какой-то политический момент. Допустим, Мосгордума ставит памятники в каждом районе Москвы, чуть ли не у каждого дома, а вопрос по увековечиванию памяти Бориса Немцова – это табу. Это уже явно политика. Потому что "Новая газета" – это все-таки оппозиционное издание.

Владимир Кара-Мурза-старший: Да, всегда под подозрением она находится, что может напечатать что-нибудь не так.

Давайте поговорим по сути дела. А надежна ли эта модель самолета?

Вадим Лукашевич: По отзывам летчиков, это хороший, надежный самолет. Самолет летает восемь лет, начинал летать, по сообщениям СМИ, в авиакомпании России, потом был передан в региональную авиакомпанию. Это свежая украинская разработка, с украинскими двигателями. Но самолет собран в Воронеже. То есть это российская сборка.

Вообще за все время эксплуатации этих самолетов не было ни одного серьезного инцидента, который бы повлек человеческие жертвы. Была одна катастрофа в 2011 году. Это был заводской самолет. Во время испытательного полета. Они отрабатывали экстренное снижение. И из-за отказа датчика скорости вышли на запредельный скоростной режим – и 6 человек погибли. Но при эксплуатации в авиакомпаниях серьезных инцидентов не было.

Были, конечно, летные происшествия, отказ двигателя. Один двигатель отказал, на втором сели благополучно. Была проблема – лопнула покрышка шасси. И так далее. Но эти случаи, как правило, бывают у всех типов самолетов, которые интенсивно эксплуатируются. То есть в этом плане каких-либо возражений против самолета нет. Хороший самолет. У нас есть гораздо хуже в эксплуатации.

Владимир Кара-Мурза-старший: Вы имеете в виду именно этот экземпляр или всю модель?

Вадим Лукашевич: Я имею в виду всю модель. И этот - то же самое. По этому экземпляру есть информация, что он примерно два года стоял на приколе, не летал, потому что были проблемы с запчастями. Ну, это понятно - у нас отношения с Украиной крайне сложные. Но потом этот вопрос был решен. В принципе, отсутствие запчастей и простой – это ни о чем не говорит. Это никак на статистику не накладывается.

Владимир Кара-Мурза-старший: Давайте послушаем мнение руководства Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое работает сейчас в районе катастрофы.

Игорь Кутровский, первый заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях: В районе крушения самолета была сформирована достаточная группировка сил и средств РСЧС в количестве 981 человек и 191 единица техники, в том числе от МЧС России – 480 человек и 103 единицы техники. Работы проводятся посменно в круглосуточном режиме с применением беспилотных летательных аппаратов, а также техники высокой проходимости.

Площадь разлета обломков воздушного судна составила более 30 гектаров.

В 00:30 12 февраля спасательная операция прекращена. Продолжается проведение поисковых работ. На месте крушения работают представители Межгосударственного авиационного комитета, Следственного комитета, которым оказывается вся необходимая помощь.

Установлены родственники всех погибших. Оказывается всесторонняя адресная помощь по местам проживания. Подготовлены гостиницы для размещения прибывающих родственников в городах Москва и Орск.

Владимир Пучков, глава МЧС России: Требую все основные мероприятия завершить сегодня в 18:00 Москвы.

Владимир Кара-Мурза-старший: Вадим, как вы считаете, пока рано говорить о причинах крушения самолета?

Вадим Лукашевич: Я бы добавил еще такой факт, что сегодня рано утром разработчик самолета – государственное предприятие "Антонов" киевское - предложил любую помощь в расследовании, если, соответственно, мы попросим. Моя точка зрения, что мы должны ее принять. Несмотря на то, что самолет произведен в России, у разработчика есть много информации, которая нам недоступна.

Более того, самолеты такого же типа производятся на Украине, там летают. И объединенная статистика полетов - у нас и у них - может быть интересна. Тем более что пока все достаточно сложно.

В течение этих суток было очень много версий. Основные версии, как правило, в таких ситуациях: техническая неисправность, человеческий фактор (допустим, ошибка в пилотировании) и погодные условия. И теракт. То есть все три версии на данном этапе расследования должны быть в работе. Мы сейчас можем говорить только о том, какая из них предпочтительнее.