Подтверждаются сведения о гибели граждан России в боях в Сирии

Родственники и друзья Станислава Матвеева и Игоря Косотурова подтвердили агентству РБК информацию о гибели военных в Сирии. Ранее Conflict Intelligence Team называла их имена в числе участников "группы Вагнера", погибших при авиаударе коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

О судьбе Станислава Матвеева из Асбеста рассказал его двоюродный брат Игорь Пацко. По его словам, семье не сообщили точную причину гибели, и они ждут, доставят ли на родину тело погибшего. "Дата его смерти совпадает с датой американского авиаудара", – сказал господин Пацко. Друг Игоря Косотурова Любава Кочева также рассказала, что военный погиб в Сирии 7 февраля.

Общество "Балтийский отдельный казачий округ" также подтвердило гибель сотника Владимира Логинова, о которой сообщал CIT. "Сотник Владимир погиб в неравном в бою 7 февраля 2018 года, в районе сирийского Дейр-эз-Зора", – говорится в сообщении казачьего общества.

До этого сопредседатель движения "Другая Россия" Александр Аверин подтвердил "Медиазоне", что в числе погибших активист организации Кирилл Ананьев. Об этом пишет газета "Коммерсант".