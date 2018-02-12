Невестка Трампа получила конверт с порошком и оказалась в больнице

Невестка президента США, жена Дональда Трампа-младшего, в понедельник, 12 февраля, была доставлена в больницу, после того, как открыла почтовый конверт с белым порошком. Письмо было адресовано её мужу. Госпитализация Ванессы Трамп была проведена в качестве "меры предосторожности".

Агентство Bloomberg сообщило, что невестка президента США, открыв конверт, вскоре ощутила недомогание и пожаловалась врачам на кашель и тошноту. Инцидент произошел в апартаментах Трампа-младшего на Манхэттене.

Вскоре полиция заявила, что содержимое конверта не представляет опасности. Осенью прошлого года Трамп-младший отказался от услуг Секретной службы, охраняющей первых лиц государства и их семьи. Сын президента заявил тогда, что хотел бы "большей приватности".

Весной 2016 года конверт с подозрительным порошком и угрозами был доставлено сыну кандадата в президенты. Эрик Трамп жил тогда вблизи Центрального парка на Манхэттене. В письме говорилось, что детям Дональда Трампа будет "очень нехорошо", если кандидат от Республиканской партии не выйдет из президентской гонки. Лара Юраска, жена Эрика Трампа, вызвала полицию сразу после вскрытия конверта, из которого посыпался белый порошок.