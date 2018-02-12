Дональд Трамп выразил соболезнования России в связи с гибелью Ан-148

Во вторник президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского самолета "Саратовских авиалиний", происшедшего 11 февраля.

Президент Трамп сообщил, что США готовы оказать России помощь в расследовании причин катастрофы. После того, как президент Путин сообщил о его предстоящей позже во вторник президент Трамп сказал, что настал момент для достижения долговременного мирного соглашения. Два президента также обсудили другие вопросы двусторонних отношение, в том числе, северокорейскую проблему. Дональд Трамп подчеркнул важной превращения Кореи в зону, свободную от ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Агентство ТАСС сообщило, что обсуждалась израильско-палестинская проблема. В частности, Путин сказал, что ситуация в регионе "сейчас далека от той, которую мы все хотели бы видеть".

Те же СМИ приводят слова Аббаса, заявившего, что палестинцы не могут признать Соединенные Штаты в качестве единственного посредника на переговорах по разрешению ближневосточного конфликта.