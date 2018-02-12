YouTube потребовал от Навального удалить контент о Дерипаске

Сервис YouTube направил владельцам канала политика Алексея Навального NavalnyLive письмо с требованием удалить запись трансляции Навального, запрещенную в России по иску предпринимателя Олега Дерипаски. Об этом сообщила в твиттере продюсер канала Оксана Баулина.

Судя по ссылке, приложенной к письму, речь идет о записи трансляции "Навальный 2018", которая вышла в четверг, 8 февраля. Команда YouTube пишет, что URL трансляции был внесен Роскомнадзором в список запрещенных материалов, и предлагает владельцам канала самостоятельно удалить видео – в противном случае оно может быть заблокировано, говорится в письме.

Усть-Лабинский районный суд 9 февраля принял обеспечительные меры по иску Олега Дерипаски против Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), которую бизнесмен обвинил в незаконном распространении информации о своей частной жизни. Дерипаска подал иск после расследования Алексея Навального, основанного, в частности, на фотографиях Рыбки из инстаграма. Об этом сообщает "Медиазона".