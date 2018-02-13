МОК обнаружил флаги РФ в фейсбуке Международной федерации хоккея

Международная федерация хоккея на льду разместила на своей странице в фейсбуке четыре фотографии с болельщиками с флагами России и пожелала удачи на Олимпиаде. Это произошло несмотря на запрет Международного олимпийского комитета (МОК) использовать во время зимних Игр в Пхёнчхане любую российскую государственную символику.

Представитель МОК выразил надежду, что международная федерация изменит пост в фейсбуке, сообщает издание Insidethegames.

"Этот пост является частью рекламной кампании по хоккею среди женских команд. Кампания была построена и запланирована до создания команды олимпийских атлетов из России", – сказал представитель международной федерации. Он заверил, что организация планирует скорректировать текст в соответствии с требованиями МОК.

Федерация хоккея России (является членом Международной федерации хоккея) сегодня сообщила, что МОК рекомендует ей не использовать государственную российскую символику при обозначении российских команд на официальных медиаресурсах. При этом в федерации отметили, что ранее в требованиях МОК ограничений на использование национальной символики в медиа не было.

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. В итоге для участия в Играх было зарегистрировано 169 атлетов. МОК также запретил России использовать во время Игр государственную символику и проводить альтернативные церемонии награждения.