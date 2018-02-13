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Суд в Киеве вынес приговоры российским военнослужащим

Александр Баранов и адвокат Валентин Рыбин на заседании суда, 19 сентября 2017 года

Суд в Киеве вынес приговоры российским военнослужащим Максиму Одинцову и Александру Баранову. Их признали виновными в госизмене и дезертирстве. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Валентин Рыбин.

Одинцова приговорили к 14 годам заключения, Баранова – к 13 годам. Защита рассматривает возможность подачи апелляции.

Одинцов и Баранов проживали на территории Крыма и до аннексии полуострова Россией служили в украинской армии. Впоследствии они поступили на службу в российскую армию.

21 ноября Минобороны России сообщило, что сотрудники службы безопасности Украины "незаконно задержали" в Крыму двоих российских военных и вывезли их на территорию Николаевской области. В СБУ заявили, что арестованы двое дезертиров, которые нарушили присягу Украины и пошли служить российским властям на территории аннексированного Крыма.

Следственный комитет России заочно обвинил двух украинских военных в "пособничестве в похищении" российских военнослужащих.

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