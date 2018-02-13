Штаб Путина отказался от эфира на федеральных каналах

Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина отказался от бесплатного эфира на федеральных телеканалах. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, соответствующее заявление поступило в комиссию 10 февраля, о чем были сразу же проинформированы "организации телерадиовещания".

Секретарь Центризбиркома уточнила, что штаб Путина не уведомлял ЦИК об отказе от времени для дебатов на региональном телевидении. Речь идет только об отказе от времени для дебатов на общероссийском телевидении, а не на региональных каналах. Не отказывается штаб Путина и от эфирного времени для размещения агитационных материалов, сообщила Майя Гришина агентству ТАСС.

Всего в жеребьевке участвуют пять телеканалов: Первый, "Россия 1", "Россия 24", "ТВ Центр", ОТР и три радиоканала. В регионах будет разыграно бесплатное время на 338 телеканалах и 280 радиостанциях. Каждому кандидату, как пишет "Коммерсант", гарантируется по одному часу бесплатного времени на каждом телеканале и радио. Закон дополнительно предоставляет партиям, выдвинувшим кандидатов, еще по одному часу, отметила Элла Памфилова, чьи слова приводит "Интерфакс".

Вчера Центризбирком сообщил, что не выявил нарушений законодательства в интервью Владимира Познера с кандидатом в президенты Ксенией Собчак на Первом канале. Секретарь ЦИКа Майя Гришина в письме к юристу, обратившемуся с жалобой, сообщила, что в программе "не звучало призывов проголосовать за либо против каких-либо кандидатов". Поэтому нельзя говорить о "формировании у избирателей положительного образа" кандидата Ксении Собчак, отмечается в письме Гришиной.



В ЦИК также обратилась партия "Яблоко" с требованием не допустить показ государственным телевидением фильма Оливера Стоуна "Путин" в разгар избирательной кампании.