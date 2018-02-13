RNS: Мединский обвинил "50 оттенков свободы" в "захвате" кинопроката

Голливудский фильм режиссера Джеймса Фоули "50 оттенков свободы" отрицательно сказался на прокате российских фильмов в кинотеатрах страны. Об этом на совещании у вице-премьера Ольги Голодец заявил министр культуры Владимир Мединский, сообщает агентство RNS.

Прокат "50 оттенков свободы" стартовал в российских кинотеатрах 8 февраля. По данным единой автоматической информационной системы, за выходные дни картина собрала 359 миллионов рублей. RNS отмечает, что из крупных российских картин в это время в прокате, в частности, был фильм "Селфи" по роману Сергея Минаева. Сборы российского фильма в первые выходные дни проката составили 118 миллионов рублей. После выхода на экраны американской картины сборы "Селфи" упали до 44 миллионов рублей.

По данным Мединского, неделю назад показ "50 оттенков свободы" занимал 70 процентов сеансов в кинотеатрах. Глава Минкульта обратился к Голодец с просьбой поддержать законопроект об ограничении числа показов, которые кинотеатры выделяют на какой-либо фильм.

"Пятьдесят оттенков свободы" – третья часть фильма, снятого по романам британской писательницы Эрики Леонард. Серия включает в себя фильмы "Пятьдесят оттенков серого" и "На пятьдесят оттенков темнее".