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Глава МИД Нидерландов ушел в отставку после лжи о Путине

Халбе Зейлстра, архивное фото

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку. Накануне он признался, что до сих пор лгал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

Зейлстра заявил, что его авторитету нанесен такой ущерб, и больше он не может занимать свою должность.

Ранее глава Нидерландского МИДа в интервью газете De Volkskrant признался, что никогда не был на встрече с Путиным в 2006 году, о которой рассказывал. Он также никогда не слышал слова российского президента о том, что в состав "великой России" должны войти Украина, Белоруссия, Казахстан и Прибалтика.

Утром 13 февраля агентство ТАСС сообщило о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует встретиться с главой МИД Нидерландов 14 февраля в Москве.

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