Спецслужбы США считают, что Россия в этом году вновь вмешается в выборы

В США руководители разведывательных служб признали, что со стороны России ожидается вмешательство в ход промежуточных выборов 2018 года. Выборы определят полный состав Палаты представителей – она состоит из 435 конгрессменов. Определятся также имена 34 сенаторов из общего состава верхней палаты, в которой сто кресел. Выборы состоятся 6 ноября 2018 года.

Выступая во вторник, 13 февраля, перед членами сенатского комитета, директор национальной разведки Дэн Коутс заявил, что Россия продолжит использовать свою пропаганду, подставных лиц и социальные сети для подрыва предстоящих выборов.

"Не может быть сомнений в том, что Россия, оценившая своё вмешательство в выборы 2016-го года как успешное", продолжит эту практику вмешательства в выборы 2018 года. С таким выводом выступил Коутс на ежегодных сенатских слушаниях о глобальных угрозах, которые проводятся комитетом по разведке.



Высказанные оценки были поддержаны пятью другими руководителями разведывательных ведомств, включая директора ЦРУ Майка Помпео. Две недели назад он заявил, что уверен в желании Москвы повлиять на ход предстоящих выборов в США.

Заместитель председателя сенатского комитета от Демократической партии упрекнул администрацию Трампа в "неподготовленности" к потенциальному вмешательству России в выборы 2018 года.