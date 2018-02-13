Сергей Ковалёв станет доверенным лицом Ксении Собчак

Правозащитник, первый уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев станет доверенным лицом кандидата в президенты России Ксении Собчак, сообщает пресс-служба кандидата. "Диссидент и правозащитник Сергей Адамович Ковалев станет доверенным лицом Ксении Собчак", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Ковалев во вторник встретился с Собчак и выразил поддержку кандидату, отметив, что у нее "есть тенденция выступать от гражданского общества". Собчак поблагодарила Ковалева за доверие. Об этом информирует "Интерфакс".

Ковалев начал заниматься активной правозащитной деятельностью в 1967 году. Был первым уполномоченным по правам человека в Российской Федерации в период 1994-1995 годов. Ныне он Сергей Ковалев занимает пост председателя Российского общества "Мемориал".