Московский кинотеатр "Пионер" оштрафован по настоянию Минкульта

Мировой суд в Москве решил 13 февраля, что кинотеатр "Пионер" нарушил закон о кинематографии, когда 26 января показал французский фильм "Диван Сталина" без прокатного удостоверения. Кинотеатр оштрафован на 80 тысяч рублей. О наказании кинотеатра просило Министерство культуры. Оно выдает прокатные удостоверения, которые являются разрешением на показ фильмов в кинотеатрах на территории России.

Минкульт обратил внимание на показ «Дивана Сталина» в кинотеатре "Пионер" из-за другого фильма о советском вожде, пишет газета "Ведомости". 23 января министр культуры Владимир Мединский заявил, что его министерство отзывает уже выданное прокатное удостоверение на британский сатирический фильм "Смерть Сталина". Министр назвал картину оскорбительной насмешкой над советским прошлым и над жертвами сталинизма. В России премьера фильма "Смерть Сталина" планировалась на 25 января.

Несмотря на заявление министра "Пионер" не прекратил продажу билетов на фильм, как это сделали другие кинотеатры, и 25-27 января показал фильм пять раз. 23 января представители "Пионера" заверяли журналистов газеты "Ведомости", что продолжают продавать билеты в рамках законодательства.

На демонстративное неповиновение сотрудники министерства ответили протоколом о нарушении кинотеатром закона о кинематографии. В кинотеатр пришли с проверкой сотрудники местной прокуратуры, полиция и сотрудники Следственного комитета. После этого "Пионер" объявил, что вынужден прекратить показ.