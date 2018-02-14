В Красноярске организатору митинга "за чистое небо" грозит арест

В Красноярске на организатора несогласованного экологического митинга "за чистое небо" Татьяну Процыкову завели административное дело. За проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления ей грозит до десяти суток административного ареста. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

По словам Процыковой, после окончания акции протеста участковый пригласил ее в отдел для дачи объяснения. Там она объяснила, что ни к каким политическим партиям и объединениям себя не причисляет. Процыкова не считает митингом прошедшее мероприятие. "Это моя личная гражданская позиция, которую я выразила на своей личной странице в Инстаграме, что меня возмущает такое положение вещей", — заявила она. При этом Процыкова увидела, что у полицейского есть целая подшивка скриншотов с ее личных страничек из различных соцсетей.​

Процыковой сообщили, что ей снова необходимо явиться в отдел полиции для составления протокола. После дело будет передано в суд. По поводу оскорбления одним из участников собрания представителя власти, ее также вызвали в Следственный комитет, но без повестки она отказалась давать показания.

Несогласованный митинг "за чистое небо" прошел в понедельник утром. На него пришло немногим больше ста человек. К собравшимся вышел исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин и объяснил почему постоянно вводится режим "черного неба", и что власти предпринимают, чтобы улучшить экологическую обстановку. После акции был задержан один из участников за оскорбление чиновника.