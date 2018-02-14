Путин болен в Кремле. Эфир в 19:05

"Дитер Болен в Кремле" - от этих растяжек вздрагивали московские водители. Кто-кто болен в Кремле?! В Кремле может болеть только один человек. На тот момент - Борис Ельцин. Вместе с президентским постом Борис Николаевич естественно передал своему преемнику медицинскую эстафетную палочку. Путин болел реже и непонятнее. Хронику его исчезновений по состоянию здоровья, включая сегодняшнее, обсуждаем со специалистами. Ведущая Елена Рыковцева. Прямой эфир в 19:05.

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