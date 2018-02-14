Пономарёв: Путин решил аннексировать Крым до письма Януковича

Россия ввела свои войска в Крым в 2014 году еще до письма-обращения к российским властям бежавшего после Евромайдана в Россию президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил в среду экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарёв на заседании суда по делу о госизмене Януковича, который проходит в Киеве.

По словам бывшего депутата, решение об аннексии Крыма, согласно информации его источников, было принято российским президентом после совещания в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года.

"22 февраля Путин чуть не попал в авиакатастрофу в Сочи на вертолете и воспринял это как попытку покушения на него иностранных спецслужб. В этот же день произошло бегство Януковича, и у Путина было такое настроение, что вокруг заговор. В ночь с 22 на 23 февраля собрали срочное совещание. Большинство его участников выступили против аннексии Крыма, поскольку это противоречит Конституции России, однако Путин настоял на аннексии", – сообщил свидетель Пономарёв.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг слова Пономарёва об инциденте с вертолетом Путина.

По словам Пономарёва, уже 23 февраля процедура аннексии была запущена. В конце февраля, кроме легально находившихся на полуострове военных Черноморского флота, в Крыму незаконно появились первые вооруженные подразделения российской армии.

Проживающий сейчас в Киеве Илья Пономарёв – единственный из депутатов, который во время голосования в Госдуме в марте 2014 года не поддержал присоединение Крыма к России.

Януковича, помимо госизмены, обвиняют в пособничестве представителям российских властей и ведении агрессивной войны. В качестве главного доказательства обвинения фигурирует фотокопия письма-обращения Януковича к российскому Совету Федерации и президенту Путину (от 1 марта 2014 года – Радио Свобода) с просьбой ввести войска на территорию Украины. К тому времени Янукович уже был отстранен Верховной Радой от власти, однако сам себя он называл "легитимным президентом".

Ожидается, что 15 февраля в суде по ходатайству прокуроров свидетельские показания, в частности, даст секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, а на следующей неделе – президент Украины Петр Порошенко.

Крым был присоединен к России в 2014 году по итогам референдума, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские войска. Киев и страны Запада считают это аннексией и нарушением международного права. Российские власти настаивают на том, что Крым присоединен к России законно.