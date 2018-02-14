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Собчак потребовала отменить регистрацию Путина на выборах

Ксения Собчак

Кандидат в президенты Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России с требованием отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах в президенты. Копия заявления опубликована в телеграм-канале "Собчак против всех".

В своём заявлении Собчак указывает, что Путин "не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты", так как неоднократно занимал эту должность.

Собчак потребовала отменить регистрацию Путина на выборах
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Собчак потребовала отменить регистрацию Путина на выборах

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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев в интервью ТАСС назвал жалобу Ксении Собчак в Верховный суд не имеющей оснований.

Путину 65 лет. Он руководит Россией с 2000 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще четыре года – в должности главы российского правительства.

Выборы президента России назначены на 18 марта. Всего в бюллетене будет восемь кандидатов, включая действующего главу государства.

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