Валентин по-русски: как Сурков глобальный матриархат обманул

С Днем святого Валентина можно поздравлять по-разному. Например, так:

Или так:

Или так:

Или даже так:

А можно вообще не праздновать, как в Крыму:

Ксения Ларина

Будут розгами сечь за валентинки?💖💖💖

Или праздновать, но по-другому во всех смыслах этого слова.

Впрочем, это эксцессы. В нынешнем году привычные спикеры вроде Милонова и Мизулиной ведут себя необычно тихо. Тем громче прозвучал голос Владислава Суркова! Специальный представитель президента РФ по Украине решил в день влюбленных порассуждать на свою любимую тему - о закате Европы. И виноваты в нем - конечно же, женщины.

Эссе Суркова под названием "Валентинка в багровых тонах" опубликовано в "Русском пионере".

В самом начале нулевых Борис Гребенщиков сказал, что наступила Эра Водолея, и поэтому неизбежна реставрация матриархата.

Нужно ли при политическом планировании учитывать мнение не политолога, не социолога или экономиста, но мага, доктора оккультных наук и визионера, каковым является Борис? Уверен, что да. Кто сомневается, посмотрите на запад - матриархат, действительно, наступает. Женщины берут власть.

Главами правительств, министрами, мэрами в очень влиятельных странах все чаще становятся женщины. Все больше женщин-предпринимателей, женщин-администраторов, женщин, чем-то и кем-то руководящих, наконец, даже просто каких-то беспричинно напористых и бесцельно пробивных женщин.

Голливудские сериалы и блокбастеры, к которым постепенно переходят жреческие компетенции, а вместе с ними и обязанности по поддержанию новых иерархий, принижают мужчин и возвышают женщин. Среди персонажей все реже встречаются начальники, зато начальницы на каждом шагу. Боевые мужики выглядят диковатыми и ограниченными, их бестолковую энергию мудро направляют самоуверенные бабы и бабушки, возглавляющие департаменты полиции, спецподразделения, а то и целые спецслужбы. В последнем эпизоде "Звездных войн" последний джедай - естественно, девушка.

Описав симптомы, Сурков берет быка за рога:

Этот мир, и вправду, изобретение и изделие мужчины. Несовершенное, но уж какое есть. Моисей и Гаутама, Шекспир и Набоков, Ньютон и Мандельбро, Саладин и Жуков, Королев и Оппенгеймер, Зворыкин и Джобс, Битлз и Брин...- соавторы всего, что вокруг нас и в нас. Почему вдруг этот мужской мужской мир забирают женщины? И главное, зачем?

Существует не афишируемая (времена не те!), но достаточно широко распространенная гипотеза, будто возвышение женщин (а также всегда примыкающих к ним в этом возвышении представителей других немужских полов) есть симптом упадка.

Дальше следует длинный исторический экскурс, едва ли не со времен грехопадения, призванный доказать высказанный выше тезис. Вывод:

Дамский популизм стал, пожалуй, самой эффективной доктриной для тех, кто стремится к политическим вершинам. Все признаки очередного "заката" Европы (вернее, Еврамерики) налицо.

Но мужчины, оказывается, действуют по-кутузовски (или, как настаивает начитанный Сурков, по-барклаевски). "Заманивают" женщин, на самом деле не выпуская реальной власти из рук.

Женщины поднялись на командные высоты оползающей политической конструкции. Мужчины спустились уровнем ниже и копошатся там. За фасадами матриархата, в его тылах и подпольях они заняты перегруппировкой сил и переоценкой ценностей. Ими создаются для будущего невиданные вещи: безлюдная (и в силу своей безлюдности склонная к бесчеловечности) цифровая экономика... инновационная война мощностью в тысячу megadeath... превращение хакеров и прочего сетевого криминалитета в господствующее сословие (подобно тому, как из грабителей и налетчиков сложилась в досетевом обществе аристократия, а от американских "баронов-разбойников" произошла нынешняя капиталистическая элита)... религиозное учение, порождаемое и насаждаемое искусственным интеллектом... глобальная i-государственность, функционирующая на основе тотального контроля в сочетании с массовым производством все новых и новых фиктивных свобод...

В общем, завтра все будет опять man-made, сделано человеком, дословно - мужчиной. А значит, не столько хорошо, сколько нескучно.

Надо полагать, что и самого себя Сурков относит к числу вышеописанных мужчин-заговорщиков, с которыми "нескучно" (хотя от их описания и веет холодком). Тем неожиданнее финальный призыв колонки - "любить".

Текст собрал некоторое количество восторженных отзывов.

Сергей Марков

Сурков о женщинах. Любимец женщин о женщинах ? Или всесильный демиург российской политической системы о женщинах? Или переговорщик с американцами о самой главной для американцев теме - Украине, - о хайповом американском харассменте и о женщинах?

Оператор Нооскопа

Сурков - величайший тролль, конечно. Писать о феминистках в день святого Валентина, когда у большинства из них итак подгорает от любви, которая вокруг, но не с ними - это высший пилотаж.

Некоторые комментаторы углядели в статье Суркова толстый намек.

Kalitka

14 февраля. Владислав Юрьевич Сурков, пишут, вышел на новый уровень - постулирует "закат мужского мира" и грядущее наступление матриархата, а также рекомендует "единственно возможную стратегию поведения на случай восстания женщин".



Только не говорите мне, что это про план "Преемница".

Большинство же комментаторов, увы, не слишком оценило полет мысли чиновника.

Жаль, что "сумчатый гений" всего лишь опечатка - Волобуев имел в виду "сумрачный".

Екатерина Винокурова

Давайте так. Колонка Суркова показывает взгляд на общественную роль женины, который разделяют многие мужчины того поколения. Такой вот их мир.



Наш мир вообще другой, отсюда и многие нестыковки и растущее непонимание. Сурков воспевает патриархат, который они впаривают людям ну даже моих 30 лет, которые уже и не понимают, какой такой патриархат.

За обсуждениями колонки Суркова как-то ушел в тень персонаж, ее в некотором смысле опровергающий (матриархатом путинскую Россию точно назвать трудно) - тот самый, который на днях простудился. Психолог Ольга Маховская исправляет оплошность.

ИМЯ ЕМУ - ЛЮБОВЬ. Все новости о нем. Никакой рекламы, ни на йоту. Просто позвонил Порошенке в знак любви, праздник же. Так это была любовь! Или вот: не покажут фильм "Путин", теперь думай, а был ли фильм? Или кино давно уже показывают под другим названием, типа "Еще раз про любовь"? Он там тихо стоит в сторонке, с чемоданом главного героя. Еще раз про лю-бовь! Он любит вас, вас лично, не оглядывайтесь по сторонам! Любовь вас выбирает. Не будьте идиотом, не упустите свой шанс 18 марта, потому что 23 и 8 ничего интересного не будет. А 18 марта полное затмение солнца, восход нового, еще раз, четвертый раз в России наступает новая эра Любви.

Политика - манипуляция надеждами.

Что тут скажешь.