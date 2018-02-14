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При стрельбе у Агентства национальной безопасности США ранены три человека

Черный грузовик, оставленный на месте стрельбы у входа в штаб-квартиру АНБ. 14 февраля 2018 год

В результате стрельбы у штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США пострадали три человека. По данным агентства Reuters, задержан один подозреваемый. О происшествии уже доложили президенту Дональду Трампу.

Здание Агентства национальной безопасности находится в штате Мэриленд. Инцидент произошел у въезда в штаб-квартиру. СМИ сообщают, что возле ворот, где произошла стрельба, в ограждение врезался черный внедорожник.

Стрельба у Агентства национальной безопасности США
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Стрельба у Агентства национальной безопасности США

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О личности и мотивах нападавшего полиция не сообщает. Идет расследование. На месте происшествия также работают агенты Федерального бюро расследований США.

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