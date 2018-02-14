При стрельбе у Агентства национальной безопасности США ранены три человека

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В результате стрельбы у штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США пострадали три человека. По данным агентства Reuters, задержан один подозреваемый. О происшествии уже доложили президенту Дональду Трампу.
Здание Агентства национальной безопасности находится в штате Мэриленд. Инцидент произошел у въезда в штаб-квартиру. СМИ сообщают, что возле ворот, где произошла стрельба, в ограждение врезался черный внедорожник.
О личности и мотивах нападавшего полиция не сообщает. Идет расследование. На месте происшествия также работают агенты Федерального бюро расследований США.
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