Власти Москвы согласовали марш памяти Бориса Немцова

Мэрия Москвы согласовала заявку на проведение марша памяти оппозиционера Бориса Немцова. Акция пройдет 25 февраля по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Об этом заявил член движения "Солидарность" Илья Яшин. Организаторы ожидают, что на шествие придет до 30 тысяч человек.

В прошлом году власти разрешили акцию, но предложили организаторам альтернативный маршрут – по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, как и за год до этого. Марш состоялся, а некоторые его участники после завершения официальной части шествия направились к месту убийства политика.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Исполнителя убийства Заура Дадаева приговорили к 20 годам тюрьмы, четверо сообщников получили от 11 до 19 лет. Заказчик преступления до сих пор не установлен. Родные и соратники оппозиционера настаивают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.