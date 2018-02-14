Правозащитник Ковалев отказался быть доверенным лицом Собчак

Правозащитник Сергей Ковалев отказался быть доверенным лицом кандидата в президенты России Ксении Собчак. Об этом он заявил в своем открытом письме, опубликованном на сайте партии "Яблоко".

По словам Ковалева, должность доверенного лица Собчак ему "не по силам". В том числе в письме речь идет и о повышенном внимании прессы к правозащитнику после того, как он объявил о сотрудничестве с телеведущей. "У меня другая профессия и совсем другие навыки", говорится в письме, опубликованном на сайте "Яблока".

О том, что Ковалев станет доверенным лицом Ксении Собчак, было объявлено 13 февраля. Правозащитник встретился с Собчак и выразил поддержку кандидату, отметив, что у нее "есть тенденция выступать от гражданского общества". Собчак поблагодарила Ковалева за доверие.

Ковалев начал заниматься активной правозащитной деятельностью в 1967 году. Был первым уполномоченным по правам человека в Российской Федерации в период 1994–1995 годов. Ныне 87-летний Ковалев занимает пост председателя Российского общества "Мемориал". Он также входит в политический комитет партии "Яблоко", которая выдвинула в президенты своего кандидата - Григория Явлинского.