Саакашвили получил разрешение на пребывание в Нидерландах

Бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил удостоверение личности в Голландии. Об этом сам политик написал в фейсбуке. Саакашвили подчеркнул, что по-прежнему намерен вернуть себе украинское гражданство.

Саакашвили женат на подданной Нидерландов Сандре Руловс. На этом основании он имеет право находиться на территории Евросоюза. Выданный ему документ также дает право на работу в странах ЕС.

12 февраля сотрудники пограничной службы Украины задержали Саакашвили в ресторане в Киеве. Политика отправили в Польшу. Именно оттуда он прибыл на Украину в прошлом году. Украинские власти считают, что политик пересек границу незаконно.

В прошлом году президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Основанием для этого назвали то, что экс-президент Грузии якобы не сообщил о возбужденных против него уголовных делах в Грузии.

Саакашвили обратился в миграционную службу и запросил статус беженца. Но суд в Киеве отказался признавать политика лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

В январе 2018 года суд в Тбилиси признал Саакашвили виновным по делу о злостном превышении полномочий на посту президента Грузии и приговорил его к трем годам тюрьмы. 5 февраля лидеру "Движения новых сил" вновь отказали в предоставлении статуса беженца на Украине. Политик тогда заявил, что украинская власть намеренно ускоряет рассмотрение дела, чтобы иметь формальные основания для экстрадиции его из страны. Саакашвили также утверждал, что Киев хочет выслать его в Польшу.