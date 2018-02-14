В ПЕН-центре осудили принятый в Польше "закон о Холокосте"

Польский ПЕН-центр осудил закон об Институте национальной памяти, согласно которому вводятся тюремные сроки за слова о причастности поляков к Холокосту. Об этом говорится в заявлении центра, поступившем в редакцию Радио Свобода. Члены клуба назвали действия польских властей "политикой бесстыдства".

ПЕН-центр также заявляет, что Польша "поссорилась с соседями". Речь идет о тюремных сроках за отрицание преступлений украинских националистов и за утверждения о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны.

Так называемый "закон о Холокосте" был принят в конце января. Документ еще на стадии обсуждений в парламенте вызвал волну критики. В частности, закон осудили на Украине, в Израиле и Соединенных Штатах. В частности польским законодателям вменяют одностороннюю трактовку исторических событий.