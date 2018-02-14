НАТО призвало Россию к прозрачности в вопросе размещения "Искандеров"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к открытости и прозрачности в вопросе размещения ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.

Глава Североатлантического союза отказался отвечать на вопрос, есть ли "Искандеры" у границ Европы на постоянной основе. По словам Столтенберга Россия постоянно развивает в Калининграде военную инфраструктуру и наращивает там военное присутствие.

В начале февраля президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия размещает в Калининградской области ракетные комплексы "Искандер". После этого возникли опасения, что ракетные комплексы останутся в этом городе на постоянной основе.

Страны союза НАТО неоднократно выражали обеспокоенность в связи с развертыванием российских вооружений в Калининграде. В Москве подчеркивают, что продолжат усиливать систему противовоздушной обороны на западном направлении в ответ на развертывание американской ПРО в Европе.