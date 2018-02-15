Президент ЮАР Джейкоб Зума покинул пост на фоне обвинений в коррупции

Президент Южно-Африканской республики Джейкоб Зума объявил о своей отставке. По данным агентства Reuters, глава государства покидает пост на фоне обвинений в коррупции.

На этой неделе правящая партия Африканский национальный конгресс и ее генеральный секретарь Эйс Магашуле потребовали от Зумы уйти в отставку. По закону ЮАР, пост главы государства должен занять вице-президент Сирил Рамафоса.

Джейкоб Зума стал президентом в 2009 году, а в 2014 его переизбрали на второй срок. В 2017 году главу государства обвинили в коррупции и махинациях с госконтрактами, а Африканский национальный конгресс сместил Зуму с поста главы партии, который занял Рамафоса.