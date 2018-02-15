В Махачкале осудили эвакуированную из Сирии жительницу Дагестана

В Дагестане суд приговорил к восьми годам колонии местную жительницу Загидат Абакарову, эвакуированную российскими властями из Сирии. Ее признали виновной по статье об "участии в незаконном вооруженном формировании".

Абакарова в декабре 2014 года вместе с детьми уехала в Сирию, где ее муж примкнул к террористам "Исламского государства". По словам осужденной, она неоднократно пыталась вернуться в Россию, но из-за угроз супруга не смогла уехать.

В 2017 году мужа Абакаровой убили. Женщину вместе с детьми вернули в Россию. Однако, несмотря на заверения в том, что, если она напишет явку с повинной, ее освободят от уголовной ответственности, Абакарову задержали чеченские правоохранительные органы.

Обвинительный приговор жительнице Дагестана вынес суд Махачкалы. Отбывать наказание, согласно решению суда, Абакарова начнет после того, как каждый из ее четверых детей достигнет 14-летнего возраста.

Эвакуация россиян из Сирии и Ирака началась летом 2017 года. Вывозом женщин и детей занимается специальная комиссия под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова. В МВД Чечни ранее заявляли, что эвакуированных из Сирии женщин не будут судить, отмечает Би-би-си.

РБК сообщает, что в настоящее время в Сирии и Ираке в общей сложности остаются около 400 российских граждан. В январе после возвращения от боевиков "Исламского государства" была осуждена жительница Дагестана Наида Шайх-Ахмедова.