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РБК: Россия из-за иска Украины остановит добычу у побережья Крыма

Иллюстративное фото

Россия может прекратить добычу газа на крупнейшем месторождении у побережья аннексированного Крыма – Одесском. Об этом со ссылкой на неназванных российских чиновников сообщает РБК.

Решение прекратить добычу связано с иском Киева. Спор начался в сентябре 2016 года. Его рассматривает международный арбитраж. Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что, добывая газ у берегов Крыма, Россия "ворует" украинские природные ресурсы.

Одесское газовое месторождение находится в 130 километрах от Одессы и в 150 километрах от побережья Крыма. Именно из этого месторождения полуостров получает почти 50 процентов из всего имеющегося в регионе газа.

С момента аннексии Крыма Россия, по оценкам РБК, продала газ из Одесского месторождения на общую сумму в 10 миллиардов рублей. Украина требует от Кремля возместить ущерб за добычу ископаемых на крымском шельфе.

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