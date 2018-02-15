Госдума рассмотрит введение наказания за "оскорбление чувств ветеранов"

Госдума России рассмотрит законопроект о введении уголовного наказания за "намеренное искажение" истории Великой Отечественной войны и "оскорбление чувств" ветеранов.

С предложением принять такой закон в начале февраля выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. В четверг документ одобрили члены парламента республики.

За какие именно действия может грозить уголовная ответственность, а также какое за это будет предусмотрено наказание, пока неизвестно.

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