В Москве умер поэт и издатель Александр Шаталов

В Москве умер поэт, издатель и телеведущий Александр Шаталов. Ему было 60 лет. Близкие поэта сообщили, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Шаталов окончил Московский институт инженеров гражданской авиации. В 1985 году начал заниматься литературной критикой и поэзией. Работал редактором в издательстве "Молодая гвардия", корреспондентом в газете "Вечерняя Москва". Был литературным агентом писателя Эдуарда Лимонова.

В 1990 году Шаталов создал литературно-художественный журнал "Глагол", затем на его основе – одноименное издательство, в котором впервые на русском языке вышли произведения Уильяма Берроуза, Эдварда Форстера, а также первые издания Эдуарда Лимонова и Александра Галича.

С начала 90-х годов Шаталов вел книжные обзоры на российских телеканалах. Был автором и ведущим программы "Графоман" на канале "Культура". Шаталов являлся членом союза писателей СССР и Москвы, а также членом русского ПЕН-центра. Был заместителем председателя комиссии по литературному наследию Александра Галича при Союзе писателей СССР.

Принимал участие в программах Радио Свобода.

Шаталов – автор пяти поэтических книг и переводов с языков народов СССР. Стихи Шаталова переведены на английский, немецкий и болгарский языки.

