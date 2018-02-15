Мединский выступил во ВГИКе с "обязательной" для студентов лекцией

Министр культуры России Владимир Мединский в четверг выступил во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК). Выступление длилось около двух часов. За это время чиновник, в частности, рассказал, что рейтинги фильмов на "КиноПоиске" якобы "модерируются вручную", что в российских театрах не хватает современных постановок, и что у Минкульта нет "стоп-листов" для господдержки кино, поскольку в России, по словам министра, "нет цензуры".

Студентов на лекцию Мединского обязали прийти под угрозой "жестких дисциплинарных мер". Сообщения об этом появились за день до выступления министра культуры.

Ректор ВГИКа Владимир Малышев сначала подтвердил, что участие студентов на встрече с Мединским является обязательным. Он объяснил это тем, что встреча пройдет вместо занятий, но в рамках учебного процесса, а явка на занятия "вообще-то обязательная". "У нас есть предметы "история отечественного кино" и "семинар современного фильма". Это [выступление Мединского] не какая-то посторонняя лекция", – заявил Малышев "Дождю".

Однако перед началом выступления министра культуры Малышев заявил, что студентов на лекцию собрал не он, а Мединский. Ректор ВГИКа добавил: "Это замечательный повод [собраться вместе], и кто не дошел случайно, тот уже с утра нас пугает какими-то газетами, что всех уволят, растерзают, лишат стипендии… Ребят, все нормально. Я думаю, что им [тем, кто "не дошел"] просто не повезло поговорить напрямую с министром. Это редчайший случай!"

Лекция Мединского называлась "Движение вверх российского кино. Итоги 2012–2017". В последнее время министра культуры подвергали критике за решения запретить прокат комедии "Смерть Сталина" в России, а также сдвинуть даты премьер зарубежных фильмов, чтобы помочь российским кинолентам получить большие сборы в кинотеатрах.