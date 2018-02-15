Турчинов заявил, что не давал приказов уничтожить Виктора Януковича

Секретарь Совета национальной безопасности Украины, бывший и.о. президента Александр Турчинов заявил, что никогда не давал приказов физически уничтожить экс-президента Виктора Януковича. Об этом, как сообщает "Украинская правда", он заявил во время допроса в суде по делу о госизмене Виктора Януковича.

"Я не давал команду никому ликвидировать, или стрелять, или еще что-то делать, что угрожало бы жизни Януковича", - сказал он. "Пусть хоть один человек скажет, что я такой приказ давал. Такого никогда не было и не могло быть. Более того, очень важно, чтобы Янукович был живой в Украине. Важно было, чтобы он добровольно написал заявление о сложении должности, и спокойно сидел на скамье подсудимых, и отвечал за те преступления, которые он совершал или которые ему инкриминируют", – сказал он. В суде Турчинов также заявил, что Виктор Янукович не мог оставаться президентом не только из-за побега, но из-за своих неконституционных действий.

Турчинов также сообщил при даче показаний, что 28 февраля 2014 года ему позвонил председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин и угрожал. Он сообщил, что Российская Федерация признает Турчинова только как председателя Верховной Рады и принципиально не признает мои полномочия как и.о. президента. "Они считают, что мы силой захватили власть", – сказал Турчинов.

По словам Турчинова, представитель российской власти подчеркнул, что легитимным президентом в РФ считают Януковича. И именно от него готовы воспринимать любую информацию. "Нарышкин начал угрожать, что в случае гибели русскоязычных граждан они имеют потенциал, способный уничтожить и новую украинскую власть, и фактически речь шла о вторжении РФ в Украину", – заявил Турчинов. Далее Турчинов сказал Нарышкину, что Россия нарушает все международные соглашения, не имеет ни политических, ни юридических оснований находиться на территории Украины. "На что Нарышкин ответил, что у РФ будут все основания", – сообщил Турчинов.

По словам Турчинова, речь шла о том, что на следующий день парламент России дал разрешение вводить войска в Украину, а политическим основанием было обращение Януковича к Путину.