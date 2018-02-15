Глава еврейской общины Австрии обеспокоен ростом антисемитизма

Глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч обвинил крайне правую Партию Свободы в четверг в том, что она не справляется с антисемитизмом в своих рядах. Как показывает недавний доклад, представленный Дойчем, случаи враждебности к евреям в Австрии усиливаются. Дойч усомнился в последних попытках Партии Свободы заигрывать с избирателями-евреями, пользуясь их подозрительным отношением к исламу. Об этом он заявил на пресс-конференции. "Вы не можете в одночасье одним нажатием кнопки поменять свои взгляды", – сказал Дойч, комментируя последние жесты Партии Свободы. "Это неправдоподобно", – подчеркнул он.

В докладе, опубликованном в четверг Форумом против антисемитизма, показано, что число зарегистрированных враждебных проявлений в Австрии в прошлом году достигло 503, что является самым высоким показателем с момента составления первого полного отчета в 2015 году.

Партия Свободы, которая была основана бывшими нацистами в 1950-х годах, заняла третье место на парламентских выборах в Австрии в прошлом году с 26 процентами голосов и теперь является младшим партнером в коалиции с консерваторами канцлера Себастьяна Курца.

Впервые Партия Свободы достигла успеха в Австрии, когда её возглавлял Йорг Хайдер, который высоко оценивал "политику занятости, проводимую Гитлером", и привел партию в состав правительства в 2000 году. В настоящее время Партия Свободы фокусирует свою критику на исламе, стараясь привлечь еврейских избирателей и осуждая антисемитизм.

В качестве примера Дойч привел случай известного охотника за нацистскими преступниками Симона Визенталя, которому поступали анонимные антисемитские угрозы. По словам Дойча, теперь они не скрываются, а прямо указывают, от кого поступают. И в этом, по словам Дойча, – проблема – антисемитские заявления становятся все более приемлемыми в общественном сознании. В четверти случаев угрозы евреям поступают от правых, которые не имеют прямого отношения к Партии Свободы, а в 10 процентах случаев от исламистов.

Зафиксированные случаи угроз распространялись от постов в социальных сетях и других интернет-ресурсах до телефонных звонков (203) и угроз физического нападения (5 случаев). Впрочем, в 62 процентах случаев идеологический фон был неопределенным.