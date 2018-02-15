В Петербурге не согласовали марш памяти Бориса Немцова

Власти Санкт-Петербурга не согласовали проведение 25 февраля марша памяти Бориса Немцова, написал в фейсбуке координатор местного отделения "Открытой России" Андрей Пивоваров. По словам властей, по заявленному маршруту будут проводиться работы по благоустройству, а на Марсовом поле, где организаторы шествия хотели устроить митинг, запланированы "иные, ранее согласованные культурно-массовые мероприятия".

Пивоваров заверил, что марш состоится в любом случае.