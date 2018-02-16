Размагнитился: что пишут в Рунете о продаже известной торговой сети

Сегодня в социальных сетях непривычно много пишут о простой, на первый взгляд, коммерческой сделке: миллиардер Сергей Галицкий продаёт группе почти всю свою долю в созданной им торговой сети "Магнит".

Елизавета Осетинская:

ой, Галицкий Магнит продал?! ничего себе дела

Олег Козырев:

Доля сети "Магнит" продана ВТБ. Теперь за просроченный товар покупателям начисляют проценты. Булочку можно съесть в кредит. А за купленную зарубежную еду придется отчитываться перед Финмониторингом

Однако Сергей Галицкий - известный человек и любимец журналистов, отсюда и большое внимание к его судьбе. Многие предпринимателю искренне сочувствуют.

Ольга Рощина:

Тихо отжали "Магнит" у его основателя.

Александр Сотник:

Грамотно избавился от геморроя...

Николай Кононов:

Атлант понял, что сейчас расправляют плечи только заплечных дел мастера, и ушёл учить санскрит.

Алексей Шабуров:

"Магнит" последние несколько лет часто приводили как пример того, что в России можно с нуля построить бизнес и сколотить состояние без доступа к сырьевым ресурсам и без помощи государства.

Галицкого называли "бизнесменом нового типа", миллиардером с человеческим лицом, предлагали брать с него пример и прочее.

И чем все закончилось? Он продал свой бизнес госбанку, а его самого выперли из компании.Примерно то же самое сделали в свое время с Павлом Дуровым.

Галицкому еще повезло, на свободе остался. Видимо, все правильно понял.

Никита Исаев:

Галицкий «продаёт» ВТБ более 29% «Магнита». В кавычках ибо это никакая не рыночная сделка, а обычный забор обычной убыточной госкорпорацией одного из последних доходных «частных» активов. В кавычках ибо давно он уже никакой не частный. А теперь не будет и доходным. «Бизнес» по-русски. В кавычках...

Кирилл Шулика:

В принципе может он и устал. Но может и просто решил не светиться с бизнесом в России, просчитав все риски. У него уже все есть, больше не надо, ну может быть кроме зарубежных активов. Из-за санкций мало ли что может с ними случиться.

Ну а так началось огосударствление и торговли. Хороший такой капитализм и рынок у нас.

И действительно - покупатель вызывает не меньший интерес, чем продавец. Многие видят в происходящем переход к государственному капитализму.

Пётр Милованов:

Костин признает, что это только начало. Будут скупать других ритейлеров и вести экспансию.

Наличие большой розничной сети очень удобный способ просить денег из бюджета.

Юрий Пронько:

Банкиры скупают активы. ЦБ уже владеет овощехранилищами, Сбер гольф-клубами, ВТБ взялся за ритейл. Опасная тенденция!

Владимир Милов:

Краткий коммент по Галицкому. Там многие начали обсуждать, эффективно или неэффективно он вел бизнес, но я всегда вас призываю не обсуждать частности, а смотреть на главное, на большого слона в комнате.

У ритейлера проблемы в нынешней экономической ситуации, с отсутствием роста потребительского спроса? Да вы чо. Не может такого быть. Вот вам и причина: если бы в экономике намечался хоть какой-то реальный рост, то была бы совсем другая картина. То же самое касается и коллапса частных банков: они вели агрессивную стратегию, рассчитывая, что начнется рост экономики, но он не начался, и им наступил капец.<...>

Т.е. крупные частные бизнесы лишены всяких перспектив из-за того, что экономика не растет и не собирается расти. У госструктур есть преимущество - они опираются на господдержку. У частных бизнесменов такой поддержки нет. Им осталось только одно - выходить.

И это не последний выход, поверьте.

После поглощения Магнита ВТБ в десятке крупнейших российских компаний по выручке останутся только две полноценные частные компании - Лукойл и X5 Retail Group (Сургутнефтегаз я не считаю). С чем я вас и поздравляю, офигенную экономику построили. Чеболи вроде есть, но Корея получается из нас скорее Северная.

Александр Винокуров:

Если настоящим покупателем акций стал именно ВТБ (государственный банк), то вот нам и первый шаг по созданию министерства розничной торговли.

Тресты ресторанов и кафе ещё, кажется, были в Советском союзе.

Дмитрий Гудков:

Теперь «Магнит» принадлежит уже не Галицкому, а ВТБ: 29-процентный пакет акций продан, и одна из двух крупнейших сетей продуктового ритейла из частной стала государственной. Можно рассуждать, выгодна ли сделка была самому Галицкому или нет, но против простого факта возразить нечего: в России государственным становится все, просто – все.

Вспомним хотя бы, что только за последний год в топ-10 крупнейших банков частным остался только один («Альфа»). И не спрашивайте, зачем государству такая экономика: просто вспомните, что «Россельхозбанком» управляет сын Патрушева. Детей много, банков мало.

Или вот, позавчерашнее: у «Ростеха» (Чемезов) проблемы, он не успевает переваривать предприятия. Рот разинут уж и на Объединенную судостроительную корпорацию.

Как тут не поверить в прогноз Валерия Соловья: «На 2018 год намечены решающие события в части концентрации "нефтянки" под эгидой "Роснефти" и завершение установления государственной монополии в банковской сфере», «Продолжится огосударствление рынка авиаперевозок».

Не знаю, какая из кремлевских башен наклонилась к уху профессора, но предсказание выглядит точным, все к тому и идет. Ведь даже единственный российский лоукостер – «Победа» – и тот государственный. Кстати: на днях у «Победы» началась распродажа дешевых билетов, и сайт лег на весь день. Но компания никуда не торопится – альтернативы-то нет, купят все равно.

Остается только гадать: переживет ли страна еще 6 лет Путина и что после них останется не закатанным в бетон государства.

Евгений Чичваркин:

Сегодня гестаповский банк национализировал Магнит, вероятно заплатит Галицкому 10-20% от реальной стоимости ( нам в 2008 тот же ВТБ с МТС обещали заплатить около 20% но не намеревались этого делать) Не удивлюсь, что с этих денег ещё придётся откатить. По моему опыту половину этого кэша постараются отжать попозже. Готов поспорить с кем угодно и на что угодно, что скоро цены станут выше, а ассортимент хуже, так как это воровство и безответственность - основные компетенции любой госкомпании. Он ещё условно вовремя продал. Надо было при Медведеве окэшиваться.

Пока семь стариков и одна девушка вносят Путина на пожизненный трон, произошло то, чего я больше всего боялся. Госторговля , назад в сельпо. Хамство, дефицит, дороговизна, очереди и драки, и как следствие карточки не за горами.

- Евгений, а что посоветуете молодым предпринимателям из России?

- Запасайтесь оружием или валите <к чёрту> !

Валерий Соловей:

Но, поверьте, в этом и следующем году мы увидим гооораздо более впечатляющие сделки!