ОБСЕ заявила о новой эскалации конфликта в Донбассе

Представитель наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе Александр Хуг заявил о новой эскалации военного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает германская пресса.

По словам Хуга, за минувшую неделю число нарушений режима прекращения огня между пророссийскими сепаратистами и украинскими военными возросло на 30 процентов по сравнению с неделей ранее. Представитель ОБСЕ добавил, что наблюдатели зафиксировали тысячу случаев применения тяжелых вооружений, которые должны быть отведены с линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что представители Германии, России, Украины и Франции могут встретиться в формате "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности для обсуждения ситуации на Украине. Конференция началась сегодня и продлится до 18 февраля.

Конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. За это время погибли более 10 тысяч человек, в их числе три тысячи мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов, за что против Москвы ввели экономические санкции. В Кремле эти обвинения отрицают.