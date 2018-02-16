В Крыму назвали преступлением реставрацию Ханского дворца

Правозащитник Рустем Кямилев обратился в Следственный комитет в аннексированном Россией Крыму с заявлением о преступлении в отношении дворцового комплекса Ханский дворец в Бахчисарае. Кямилев утверждает, что под видом реставрационных работ происходит разрушение дворца. По информации правозащитника, реставрация проводится компаниями, которые никогда не занимались подобной деятельностью. Он попросил Следственный комитет провести проверку по факту совершения преступления.

В обращении Кямилев подробно перечисляет безвозвратно утерянные в результате реставрации элементы дворца. Он также представил список элементов декора и зданий, которые могут быть уничтожены, если реставрационные работы продолжатся. "Древняя лотковая черепица (татарка) кустарного производства (элемент культурного наследия) меняется на испанскую черепицу заводского изготовления с имитацией под старину. При этом будет полностью нарушена технология укладки черепицы на глине", – пишет Кямилев.

"Ханский дворец Бахчисарая является единственным памятником дворцовой архитектуры крымских татар и одним из величайших памятников исламской цивилизации в Крыму", – отмечает правозащитник.

Аналогичное заявление на имя главы республики Сергея Аксенова направила правозащитница Лиля Гемерджи. Она потребовала от чиновника предоставить информацию о законности работ на территории Ханского дворца, а также обнародовать результаты историко-культурной экспертизы перед проведением аварийно-реставрационных работ. В случае обнаружения нарушений Гемерджи требует принять меры реагирования.

Сегодня же адвокат Николай Полозов подал в Железнодорожный районный суд Симферополя иск от имени супруги заместителя председателя запрещенного в России Меджлиса Ахтема Чийгоза Эльмиры Аблякимовой. Иск направлен против компании "Кирамет", которая осуществляет работы во дворце. "Наши требования – остановка деструктивной деятельности "Кирамет" по отношению к Ханскому дворцу, проведение комплексной судебной экспертизы с привлечением экспертов археологической, культурологической, исторической, реставрационной и строительной специальностей для оценки нанесенного ущерба и рекомендаций для проведения настоящей реставрации", – пояснил подачу иска Полозов.

Крымско-татарские активисты и правозащитники заявляют о разрушении Ханского дворца в Бахчисарае с самого начала проведения реставрационных работ. На восстановление дворца из бюджета, согласно отчетам правительства Крыма, выделено 200 миллионов рублей.