В Мюнхене открылась международная конференция по безопасности

В Мюнхене открылась международная конференция по вопросам безопасности, на которой присутствуют около 600 политиков и экспертов из разных стран. В преддверии конференции был опубликован ежегодный доклад о положении дел в области безопасности под названием "До края пропасти – и обратно?". Мир в минувшем году слишком близко подошел к грани, за которой начинаются серьезные вооруженные конфликты, отмечается в документе. Председатель конференции Вольфганг Ишингер заявил, что считает крайне тревожной ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке.

В рамках конференции состоятся около двух тысяч так называемых "закулисных встреч" в то время, как официальная часть мероприятия включает около 30 дискуссионных панелей. Благодаря своему неофициальному характеру конференция, как отмечает "Немецкая волна", служит генератором идей для их последующей реализации в большой политике.

Среди российских участников на конференции будет министр иностранных дел Сергей Лавров. Ожидается, что он встретится с главами МИД Украины, Японии, Египта и генеральным секретарем НАТО.