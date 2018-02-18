На Берлинском кинофестивале прошла премьера фильма "Довлатов"

На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов".

Шесть дней в начале ноября 1971 года в Ленинграде. Оттепель давно кончилась, цензура становится все суровей. Писатель Сергей Довлатов работает в заводской газете, ему предлагают сочинять стихотворения о буднях нефтяников и интервьюировать рабочих. Литературные журналы, редакторы которых боятся всего талантливого и тем более гениального, приветствуют "умеренные литературные способности". Произведения Довлатова и его друзей-нонконформистов отказываются печатать, ненужные рукописи отправляют в макулатуру. "Мы – последнее поколение, которое может спасти русскую литературу", – говорит Довлатову поэт Иосиф Бродский. Алексей Герман реконструирует мир ленинградской интеллигенции брежневских времен. Главная проблема, которая волнует Довлатова и его друзей, – разрушенный цензурой контакт между автором и читателем. Талантливым писателям, которых отказываются публиковать, остается один выход – издавать свои произведения за границей. Первым покинет СССР Иосиф Бродский, в 1978 уедет Сергей Довлатов. В Нью-Йорке он станет сотрудником Радио Свобода.

Фильм благожелательно воспринят международной критикой. The Hollywood Reporter отмечает ощущение, что все происходит не наяву, а во сне, и выделяет сюрреалистическую сцену на судоверфи, намекающую, по мнению критика, на грядущие выступления профсоюза "Солидарность" в Польше. В рецензии отмечается, что этот фильм, посвященный давно ушедшему миру, в котором главенствовала поэзия, будет понятней зрителю, чем предыдущая картина Германа "Под электрическими облаками". Рецензент The Variety отмечает великолепную работу оператора Лукаша Зала и точность, с которой Алексей Герман рисует жизнь ленинградской интеллигенции.

"Довлатов" участвует в главном конкурсе Берлинале. Итоги работы жюри будут подведены 24 февраля. В российский прокат фильм выйдет 1 марта.