Украина, возможно, обменяет "дезертиров" на "политзаключенных"

Удерживаемых в России украинцев, в частности, режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко могут обменять на осужденных за госизмену и дезертирство в Украине ее бывших военных Александра Баранова и Максима Одинцова. Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга сказал Радио Свобода, что, предположительно, такой обмен может состояться, скорее всего, после истечения срока обжалования приговоров Одинцова и Баранова, вынесения приговора Сущенко и помилования всех четверых президентами Украины и России. При этом Чаплыга не исключил, что вместо Сущенко могут обменять и кого-то другого из списка осужденных в России украинцев.

Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве по обвинению в "шпионаже". По словам его адвоката Марка Фейгина, суд над его подзащитным может начаться в феврале. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Олега Сенцова виновным по делу о "подготовке терактов в Крыму" и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

В этом месяце за государственную измену и дезертирство из вооруженных сил Украины в аннексированном Россией Крыму Дарницкий и Подольский районные суды Киева приговорили бывших украинских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова соответственно к 14 и 13 годам лишения свободы. Как сообщил Радио Свобода их адвокат Валентин Рыбин, срок обжалования приговоров истекает 8 и 10 марта и, согласно достигнутым ранее доверенностям, его подзащитные должны были уехать домой в 20-х числа февраля в обмен на возращение из России украинцев (их фамилии защитник отказался назвать. – РС), однако по ряду причин дату обмена перенесли на начало марта. При этом Рыбин отметил, что пока не может рассказать, о каких именно договоренностях идет речь.