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Украина, возможно, обменяет "дезертиров" на "политзаключенных"

Олег Сенцов

Удерживаемых в России украинцев, в частности, режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко могут обменять на осужденных за госизмену и дезертирство в Украине ее бывших военных Александра Баранова и Максима Одинцова. Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга сказал Радио Свобода, что, предположительно, такой обмен может состояться, скорее всего, после истечения срока обжалования приговоров Одинцова и Баранова, вынесения приговора Сущенко и помилования всех четверых президентами Украины и России. При этом Чаплыга не исключил, что вместо Сущенко могут обменять и кого-то другого из списка осужденных в России украинцев.

Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве по обвинению в "шпионаже". По словам его адвоката Марка Фейгина, суд над его подзащитным может начаться в феврале. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Олега Сенцова виновным по делу о "подготовке терактов в Крыму" и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

В этом месяце за государственную измену и дезертирство из вооруженных сил Украины в аннексированном Россией Крыму Дарницкий и Подольский районные суды Киева приговорили бывших украинских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова соответственно к 14 и 13 годам лишения свободы. Как сообщил Радио Свобода их адвокат Валентин Рыбин, срок обжалования приговоров истекает 8 и 10 марта и, согласно достигнутым ранее доверенностям, его подзащитные должны были уехать домой в 20-х числа февраля в обмен на возращение из России украинцев (их фамилии защитник отказался назвать. РС), однако по ряду причин дату обмена перенесли на начало марта. При этом Рыбин отметил, что пока не может рассказать, о каких именно договоренностях идет речь.

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