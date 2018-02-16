Бывшая жена Пескова "утратила доверие" и покидает Центр РФ в Париже

Екатерина Солоцинкая, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, уходит с поста руководителя Российского центра науки и культуры в Париже. Причиной увольнения, как сообщается, по всей вероятности, стало недовольство Россотрудничества бизнес-интересами Солоцинской.

Солоцинкая возглавила Российский центр науки и культуры в Париже в июне 2017 года. Новым чиновником, ответственным за имидж России во Франции, станет бывший постоянный представитель России при ЮНЕСКО.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на дипломатические источники в Париже, Екатерина Солоцинская написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с подготовкой ее отставки по причине "утраты доверия". Проверяющие органы якобы обнаружили в ее деятельности нарушения.

Как отмечает телеканал "Дождь", в декабре 2017 года Алексей Навальный сообщил, что нашел у Екатерины Солоцинской недвижимость во Франции. Квартира площадью 180 кв. метров расположена в центре Парижа, на авеню Гюго, в 10 минутах ходьбы от Российского центра культуры и науки, который возглавляет Солоцинская. Квартира зарегистрирована на французское юридическое лицо компанию "Сириус". По данным Навального, 75% компании принадлежат Солоцинской, а 25% – их с Песковым дочери Лизе. Стоимость недвижимости, писал Навальный, – 1,8 млн евро.